Elezioni Ordine Commercialisti Taranto Vizzarro riconfermato Presidente

Da tarantinitime.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono terminate le elezioni per il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto. Vizzarro è stato riconfermato alla guida dell’Ordine, che si è appena aggiornato sugli esiti elettorali. Un momento importante per il settore professionale locale, volto a garantire continuità e stabilità nella rappresentanza e nel servizio ai cittadini e alle imprese di Taranto.

Tarantini Time Quotidiano Si sono concluse le elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti   Contabili di Taranto. Con una percentuale di voto del 60% il dott. Francesco Vizzarro, presidente uscente, è stato riconfermato alla guida del Consiglio dell’Ordine tarantino per i prossimi 4 anni, quadriennio 2026-2030. Vizzarro  nel corso del trascorso mandato, e sempre  unitamente ai suoi colleghi del direttivo, ha lavorato per raggiungere obiettivi specifici, tra i quali:  impegno nei confronti  dei giovani commercialisti,  sviluppo della professione,  lavoro con gli stakeholders del territorio per la definizione di cammini e protocolli finalizzati allo sviluppo del territorio e molto altro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

elezioni ordine commercialisti taranto vizzarro riconfermato presidente

© Tarantinitime.it - Elezioni Ordine Commercialisti Taranto. Vizzarro riconfermato Presidente

Leggi anche: Commercialisti: Lega, rassicurazioni su piattaforma informatica elezioni Ordine

Leggi anche: Commercialisti: Lega, rassicurazioni su piattaforma informatica elezioni Ordine 

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Elezione dell'ordine dei commercialisti, Andrea Borghini: Serve aiutare i giovani ad avvicinarsi a questo lavoro; Ordine dei commercialisti, Tiezzi traccia il bilancio. Al rinnovo anche Fondazione e Comitato pari opportunità; Eletti i nuovi Consiglieri, i componenti del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2026-2029; Elezioni Commercialisti Napoli: gli eletti.

elezioni ordine commercialisti tarantoCommercialisti: Lega, rassicurazioni su piattaforma informatica elezioni Ordine - "Ho depositato in commissione Giustizia, una interrogazione a firma mia e dei componenti del gruppo della Lega in commissione Finanze, Laura Cavandoli, Stefano Candiani e Alberto Gusmeroli, indirizzat ... msn.com

Elezioni commercialisti, via libera al regolamento: si vota il 15 e 16 gennaio - Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato il 9 settembre il regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ... borsaitaliana.it

Elezioni commercialisti, giovani richiamano a 'massima coesione' - L'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) "richiama la categoria alla massima coesione in vista delle scadenze elettorali, nel rispetto di ogni legittima ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.