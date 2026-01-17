Elezioni Ordine Commercialisti Taranto Vizzarro riconfermato Presidente

Sono terminate le elezioni per il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto. Vizzarro è stato riconfermato alla guida dell’Ordine, che si è appena aggiornato sugli esiti elettorali. Un momento importante per il settore professionale locale, volto a garantire continuità e stabilità nella rappresentanza e nel servizio ai cittadini e alle imprese di Taranto.

Si sono concluse le elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto. Con una percentuale di voto del 60% il dott. Francesco Vizzarro, presidente uscente, è stato riconfermato alla guida del Consiglio dell'Ordine tarantino per i prossimi 4 anni, quadriennio 2026-2030. Vizzarro nel corso del trascorso mandato, e sempre unitamente ai suoi colleghi del direttivo, ha lavorato per raggiungere obiettivi specifici, tra i quali: impegno nei confronti dei giovani commercialisti, sviluppo della professione, lavoro con gli stakeholders del territorio per la definizione di cammini e protocolli finalizzati allo sviluppo del territorio e molto altro.

