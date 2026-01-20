Cesare Baldini, avvocato di Zouhair Atif, si sta preparando a richiedere una perizia psichiatrica per il suo assistito, coinvolto nell’omicidio di un compagno di scuola a La Spezia. La difesa valuta questa possibilità nel quadro delle procedure legali, al fine di approfondire lo stato mentale dell’accusato. La richiesta di perizia rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario, volto a chiarire eventuali aspetti psichici rilevanti nel caso.

Cesare Baldini, legale di Zouhair Atif, si prepara alla difesa del 18enne che ha accoltellato un compagno di scuola, Abanoub Youssef, uccidendolo, ipotizzando la presentazione di una domanda per la perizia psichiatrica. " Lui vorrebbe morire, è un ragazzo che ha forte disagio. Quindi chiederò nei prossimi giorni una perizia psichiatrica ", ha dichiarato l'avvocato ai giornalisti dopo l'udienza di convalida del fermo. Npn è sicuramente una novità che gli avvocati difensori di soggetti che arrivano a uccidere provino questa strada, legittima, che se ammessa al processo e accolta, può portare importanti sconti di pena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ora la perizia psichiatrica". Così si prepara la difesa dell’assassino di La Spezia

