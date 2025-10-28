Omicidio di Sara Centelleghe la difesa chiede la perizia psichiatrica per Jashandeep Badhan

Costa Volpino. La difesa di Jashandeep Badhan, il 19enne accusato dell’omicidio di Sara Centelleghe, ha chiesto che l’imputato venga sottoposto a una perizia psichiatrica. Necessaria, a dire dell’avvocato Roberto Grittini, “per fugare ogni dubbio rispetto ai coni d’ombra che ancora sussistono rispetto alla sua capacità di intendere e volere”. Contrario il pubblico ministero Gianpiero Golluccio e gli avvocati di parte civile, che assistono i genitori della 19enne. Per loro nessun dubbio: “Non ci sono elementi specifici e concreti che possano far pensare alla necessità di sottoporre l’imputato a una perizia”, ha sottolineato il sostituto procuratore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

