Uccisa con 67 forbiciate a Costa Volpino | perizia psichiatrica per l’assassino di Sara Centelleghe

Bergamo, 26 novembre 2025 – La Corte d'Assise di Bergamo ha disposto oggi una perizia medico psichiatrica per Jashandeep Badhan, l'operaio di 20 anni a processo per l’ omicidio di Sara Centelleghe, uccisa a forbiciate la notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024 a Costa Volpino, nella casa dove la diciottenne viveva. Sara Centelleghe, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni fra pochi giorni uccisa nella notte a Costa Volpino (Bergamo), in una foto tratta dal suo profilo Instagram. INSTAGRAM SARA CENTELLEGHE +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ La nuova versione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccisa con 67 forbiciate a Costa Volpino: perizia psichiatrica per l’assassino di Sara Centelleghe

