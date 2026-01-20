Opelka e il completo da 1400 dollari Osaka con velo e ombrellino | l' Australian Open pare una sfilata
All'Australian Open, l'attenzione si sposta oltre il campo da tennis. Opelka ha attirato l'attenzione con il suo completo da 1.400 dollari, mentre Osaka ha sfoggiato un look elegante con velo e ombrellino. Tra outfit di alta moda e accessori ricercati, il torneo si trasforma in un palcoscenico di stile, suscitando interesse anche sui social media.
Non solo ace e vincenti. Agli Australian Open Reilly Opelka finisce sotto i riflettori per un dettaglio non da poco: un abbigliamento dal prezzo da capogiro. Il tennista statunitense ha superato il primo turno degli Australian Open contro il qualificato Nicolai Budkov Kjaer e si prepara ad affrontare questa notte lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. La vera curiosità, però, è un’altra: con quale lussuoso completino scenderà in campo sul cemento azzurro di Melbourne? L’ex numero 17 del mondo è infatti finito in tendenza su X per un motivo decisamente extra-campo: il prezzo del suo vestiario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Naomi Osaka stupisce e incanta agli Australian Open con un look spettacolare, che è già iconicoNaomi Osaka ha attirato l’attenzione agli Australian Open con un look innovativo e distintivo.
Pronostico e quote Reilly Opelka – Alejandro Davidovich Fokina, Australian Open 21-01-2026Il match tra Reilly Opelka e Alejandro Davidovich Fokina, in programma il 21 gennaio 2026 sulla Kia Arena, rappresenta un'importante sfida per l'accesso al terzo turno degli Australian Open.
The List: gli outsider che fanno tremare i big; Opelka, il nuovo Isner?: Hanno alcune somiglianze, ma sono diversi in quasi tutti gli aspetti; Paul impressionato: Sinner e Alcaraz quando cambiano marcia ti spazzano via; Riepilogo ATP: Tommy Paul ottiene la prima vittoria in 4 mesi.
Reilly Opelka: debutto vincente all'Australian Open, ma la maglietta da 800 dollari non convince i fan x.com
Cuadro principal masculino definido Aquí está el camino completo rumbo al título en el Australian Open. - facebook.com facebook
