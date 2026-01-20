Omicidio La Spezia l’avvocato di Atif | Dice di preferire il carcere a casa sua chiederò perizia psichiatrica
Zouhair Atif, il 19enne coinvolto nell'omicidio di Abanoub
Resta in carcere Zouhair Atif, il 19enne che ha accoltellato a morte il compagno di scuola Abanoub "Aba" Youssef a La Spezia. L'avvocato difensore Cesare Baldini, che assiste il giovane, ha fatto sapere a Fanpage.it di voler chiedere la perizia psichiatrica per il 19enne. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia su Aba.🔗 Leggi su Fanpage.it
Atif resta in carcere. L’omicidio a scuola e l’ipotesi di una perizia psichiatrica: “Mi sentivo minacciato da Aba”Zouhair Atif resta in carcere in seguito all’omicidio avvenuto a scuola, con l’ipotesi di una perizia psichiatrica in corso.
Ucciso a scuola a La Spezia: Atif resta in carcere per omicidio aggravatoA La Spezia, un episodio grave si è verificato presso l’istituto professionale Domenico Chiodo, con il decesso di un ragazzo avvenuto in circostanze ancora da chiarire.
Studente accoltellato a La Spezia, confermata la custodia cautelare per l'aggressore; Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Omicidio La Spezia, quando Atif disse alla prof: Vorrei sapere cosa si prova quando si uccide qualcuno; Omicidio studente a La Spezia. Mario Pollo: Il desiderio senza limite non genera vita, servono adulti credibili.
Omicidio a scuola, Atif davanti al Gip: L'ho ucciso in corridoio dopo aver consegnato il compito di matematica - Convalidato l’arresto. Il ragazzo prova a giustificarsi, la giudice non gli crede. Il legale: Serve una perizia psichiatrica ... ilsecoloxix.it
La Spezia, l'inquietante frase di Zouhair Atif: Mi piacerebbe vedere che emozione si prova a uccidere - Impassibile, freddo, spietato e con una certa curiosità verso l’omicidio. È questo il quadro che emerge del diciannovenne Zouhair ... iltempo.it
Omicidio La Spezia, Atif resta in carcere "Ucciso con brutalità e disinvoltura" In diretta dalla scuola gli ultimi aggiornamenti #Mattino5 x.com
Mattino 5. . Omicidio La Spezia, Atif resta in carcere "Ucciso con brutalità e disinvoltura" In diretta dalla scuola gli ultimi aggiornamenti #Mattino5 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.