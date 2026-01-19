Atif resta in carcere L’omicidio a scuola e l’ipotesi di una perizia psichiatrica | Mi sentivo minacciato da Aba
Zouhair Atif resta in carcere in seguito all’omicidio avvenuto a scuola, con l’ipotesi di una perizia psichiatrica in corso. Secondo l’avvocato Cesare Baldini, ci sarebbero elementi che giustificano questa valutazione, volta a chiarire le condizioni psicologiche dell’indagato. L’indagine prosegue nel rispetto delle procedure legali, con attenzione alle motivazioni e al contesto dell’accaduto.
La Spezia, 19 gennaio 2026 – Secondo Cesare Baldini, legale di Zouhair Atif, ci sono tutti i presupposti per una “perizia psichiatrica”. E’ quanto emerso a margine dell’udienza preliminare, andata in scena stamani 19 gennaio nel carcere della Spezia, del 19enne che venerdì 17 ha accoltellato a morte Abanoub Youssef all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo". Il gip del tribunale ligure ha confermato la custodia cautelare in carcere del marocchino accusato di omicidio, che quindi resta dietro le sbarre. “Prof, la prego: mi aiuti”. L’ultimo disperato grido di Aba, lo studente accoltellato a morte in classe "Si sentiva minacciato da Abanour”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ragazzo ucciso: Atif resta in carcere per l'omicidio di Aba - Il gip del tribunale della Spezia ha confermato la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, il 19enne che ha sferrato una coltellata mortale ad Abanoub Youssef all'interno dell'istituto profess ... msn.com
Resta in carcere Zouhair Atif, il 19enne accusato dell'omicidio di Abanoub Youssef a scuola. Il gip conferma la custodia cautelare e contesta l'omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa l'aggravante della premeditazione #ANSA x.com
Zouhair Atif, 19 anni, ha ammesso davanti al magistrato di aver ucciso il compagno di scuola Abanoud Youssef, 18enne italiano originario dell’Egitto. Il ragazzo marocchino, arrestato per omicidio, ha indicato il movente: «Non doveva fare quello che ha fatto. S - facebook.com facebook
