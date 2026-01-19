Zouhair Atif resta in carcere in seguito all’omicidio avvenuto a scuola, con l’ipotesi di una perizia psichiatrica in corso. Secondo l’avvocato Cesare Baldini, ci sarebbero elementi che giustificano questa valutazione, volta a chiarire le condizioni psicologiche dell’indagato. L’indagine prosegue nel rispetto delle procedure legali, con attenzione alle motivazioni e al contesto dell’accaduto.

La Spezia, 19 gennaio 2026 – Secondo Cesare Baldini, legale di Zouhair Atif, ci sono tutti i presupposti per una “perizia psichiatrica”. E’ quanto emerso a margine dell’udienza preliminare, andata in scena stamani 19 gennaio nel carcere della Spezia, del 19enne che venerdì 17 ha accoltellato a morte Abanoub Youssef all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo". Il gip del tribunale ligure ha confermato la custodia cautelare in carcere del marocchino accusato di omicidio, che quindi resta dietro le sbarre. “Prof, la prego: mi aiuti”. L’ultimo disperato grido di Aba, lo studente accoltellato a morte in classe "Si sentiva minacciato da Abanour”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atif resta in carcere. L’omicidio a scuola e l’ipotesi di una perizia psichiatrica: “Mi sentivo minacciato da Aba”

Leggi anche: Omicidio di Mesenzana: l’avvocato di Renato Bianchi chiede una perizia psichiatrica

Milan, Caldara e gli infortuni: “Mi sentivo proprio male, mi sentivo una m***a”

Matteo Caldara, ex difensore di Juventus e Milan, ha condiviso le sue difficoltà legate agli infortuni che hanno segnato la sua carriera, influenzando profondamente il suo percorso professionale e personale. In questa intervista, il giocatore ha aperto il suo cuore parlando delle sfide e delle emozioni vissute durante i momenti più difficili.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ragazzo ucciso: Atif resta in carcere per l'omicidio di Aba - Il gip del tribunale della Spezia ha confermato la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, il 19enne che ha sferrato una coltellata mortale ad Abanoub Youssef all'interno dell'istituto profess ... msn.com