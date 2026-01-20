Omicidio La Spezia il Giudice | fermato dai docenti si prefigura ipotesi di arresto effettuato da privati

Il giudice del Tribunale della Spezia ha convalidato l’arresto di Zouhair Atif, accusato dell’omicidio di Abanoub Youssef. Nel provvedimento si evidenzia che l’arresto potrebbe essere stato effettuato da privati, in particolare dai docenti intervenuti subito dopo l’aggressione. La vicenda resta sotto attenzione, con approfondimenti in corso sulla dinamica e le modalità dell’intervento.

Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, ad agire subito dopo l’accoltellamento sono stati alcuni docenti dell’Istituto Einaudi. “Sono stati i professori dell’istituto scolastico Einaudi che hanno fermato Atif – scrive il giudice – hanno recuperato l’arma del delitto, riponendola in un sacco della spazzatura, e l’hanno collocata su una cattedra lungo il corridoio”. Il ragazzo, insieme al coltello, è stato poi consegnato alla polizia giudiziaria non appena gli agenti sono arrivati nell’edificio. L’indagato si trova attualmente in carcere in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari. Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ucciso a scuola a La Spezia, Atif resta in carcere: il gip contesta l’omicidio aggravato dai futili motiviIl gip ha confermato la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, 19 anni, accusato dell’omicidio di Abanoub Youssef avvenuto a La Spezia.

Leggi anche: Fermato dai carabinieri con 40 grammi di cocaina: scatta l’arresto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Gli studenti non tornano a scuola: “Ma le assenze non saranno contate”. Omicidio in classe, la rabbia e il dolore - Gli studenti accusano i professori per la morte del 19 alla Spezia: “Atif era un violento, Aba aveva paura e aveva chiesto aiuto”. lanazione.it