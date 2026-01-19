Il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, 19 anni, accusato dell’omicidio di Abanoub Youssef avvenuto a La Spezia. L’ordinanza si basa sulla contestazione di omicidio aggravato da futili motivi, evidenziando la gravità dell’accusa e le misure adottate per garantire l’istruttoria. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza nelle scuole e sui fattori che possono portare a episodi di violenza.

Il gip conferma la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, 19 anni, accusato dell’omicidio di Abanoub Youssef. Il giovane è stato accoltellato in un istituto professionale a La Spezia. Il legale del 19enne: "Ci sono spazi per una perizia psichiatrica".🔗 Leggi su Fanpage.it

Atif resta in carcere. L’omicidio a scuola e l’ipotesi di una perizia psichiatrica: “Mi sentivo minacciato da Aba”

Zouhair Atif resta in carcere in seguito all’omicidio avvenuto a scuola, con l’ipotesi di una perizia psichiatrica in corso. Secondo l’avvocato Cesare Baldini, ci sarebbero elementi che giustificano questa valutazione, volta a chiarire le condizioni psicologiche dell’indagato. L’indagine prosegue nel rispetto delle procedure legali, con attenzione alle motivazioni e al contesto dell’accaduto.

Omicidio a scuola a La Spezia, i compagni di Atif: “Una volta disse voglio provare cosa si prova a uccidere”

A La Spezia, un 18enne ha commesso un omicidio in una scuola, suscitando preoccupazione tra studenti e insegnanti. I compagni rivelano che il ragazzo aveva espresso il desiderio di scoprire cosa si prova a uccidere, mentre alcuni insegnanti sottolineano il suo amore per lo studio e la sua generosità, ma anche un lato oscuro. Un episodio che solleva domande sulla complessità della personalità e sui segnali premonitori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ucciso a scuola a La Spezia, Atif resta in carcere: il gip contesta l’omicidio aggravato dai futili motivi - Il gip conferma la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, 19 anni, accusato dell’omicidio di Abanoub Youssef ... fanpage.it