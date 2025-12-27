Fermato dai carabinieri con 40 grammi di cocaina | scatta l’arresto

FOIANO Nel pomeriggio di martedì i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cortona hanno arrestato un 44enne di origine tunisina, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, intensificati in vista del periodo natalizio. I militari erano impegnati in attività di prevenzione dei reati quando hanno fermato un’autovettura per un controllo di routine lungo una delle principali arterie del centro abitato. Alla guida c’era il 44enne, mentre il veicolo risultava intestato a un connazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

