Omicidio Federica Torzullo ad Anguillara cadavere nascosto tra sabbia e ghiaia per neutralizzare l' odore

Nella località di Anguillara, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto nascosto tra sabbia e ghiaia, in una fossa creata per neutralizzare l'odore. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'accaduto, compresi i tempi e eventuali complici. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica dell'omicidio e sugli eventuali soggetti coinvolti.

Claudio Carlomagno ha preparato il terreno per nascondere il corpo di Federica Torzullo. Alla base della fossa scoperta era presente un mix di sabbia e ghiaia per permettere ai liquidi della decomposizione di drenare ed evitare i cattivi odori. Si indaga sui tempi, troppo stretti per aver fatto tutto da solo, secondo l'ipotesi che vuole Claudio essere stato aiutato da qualcuno o aver preparato in anticipo la zona per nascondere la donna. Dove è stato trovato il corpo Fuori dalla ditta di Carlomagno, la giornalista di Mattino Cinque mostra le immagini. Dietro la recinzione si vede la fossa dove era stata seppellita Federica Torzullo il 9 gennaio scorso. Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: trovato un cadavere nell'azienda del marito. Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere nell'azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia. Mistero ad Anguillara: spunta un cadavere nell'azienda del marito di Federica Torzullo. A Anguillara, i Carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all'interno dell'azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa recentemente. Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara. Trovato il cadavere di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara. Fermato il marito. Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni. È di Federica Torzullo il cadavere della donna trovato nell'azienda del marito. Arrestato l'uomo. Femminicidio Anguillara, oggi l'autopsia sul corpo di Federica Torzullo - Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Federica Torzullo, definito dagli inquirenti di particolare ferocia. Oggi è prevista l'autopsia, mentre nei prossimi giorni si terrà l'udienza di convalida. Morte Federica Torzullo, i pm accusano il marito: Ha provato a fare a pezzi il corpo e bruciarlo - Federica Torzullo uccisa, l'accusa dei pm sul marito: azioni per cancellare ogni traccia e ostacolare il riconoscimento.

