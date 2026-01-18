Mistero ad Anguillara | spunta un cadavere nell’azienda del marito di Federica Torzullo

A Anguillara, i Carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa recentemente. La scoperta si inserisce in un contesto di indagini ancora in corso, che stanno cercando di chiarire le circostanze della scomparsa e di eventuali collegamenti con il ritrovamento. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra le forze dell’ordine.

Il silenzio che avvolgeva Anguillara Sabazia dall'otto gennaio si è spezzato bruscamente tra i capannoni della zona industriale. Durante le serrate attività di ricerca di Federica Torzullo, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere sepolto all'interno della sede operativa situata in via comunale di San Francesco. Il ritrovamento è avvenuto proprio nei terreni dell'azienda dove Claudio Carlomagno, marito della donna scomparsa, gestisce abitualmente la propria attività lavorativa e parcheggia i suoi camion. Una scena parziale poiché i militari avrebbero individuato inizialmente soltanto una parte dei resti umani.

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere nell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia. La persona trovata, ancora da identificare, si aggiunge alle indagini in corso sulla scomparsa della donna, avvenuta recentemente nella provincia di Roma. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze del ritrovamento e verificare eventuali collegamenti con il caso Torzullo. Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, sopralluogo nell'azienda del marito

Le autorità continuano le indagini per la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Recentemente è stato effettuato un sopralluogo presso l'azienda del marito, nel tentativo di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. La vicenda rimane sotto l'attenzione delle forze dell'ordine, che proseguono con le ricerche per chiarire le circostanze della scomparsa.

