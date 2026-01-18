Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara | trovato un cadavere nell' azienda del marito

AGI - Il corpo senza vita di una persona, ancora non identificata, è stato trovato questa mattina dai carabinieri nell'ambito delle ricerche per Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il cadavere, secondo quanto si apprende, sarebbe stato trovato presso la sede operativa dell' azienda del marito in via Comunale San Francesco. Le indagini sono in corso. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: trovato un cadavere nell'azienda del marito Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, sopralluogo nell'azienda del marito

È stato rinvenuto un cadavere presso la sede dell'azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l'8 gennaio. La notizia, confermata dall'Adnkronos, rappresenta un nuovo passo nelle indagini relative alla scomparsa della donna, di 41 anni. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del ritrovamento e le eventuali implicazioni nel caso.

