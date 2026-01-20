Oltre 24 ore senza acqua così ci sentiamo cittadini di serie B La disavventura dei residenti di via Montale

Da oltre 24 ore, i residenti di via Montale affrontano una grave mancanza d’acqua, con conseguenze che coinvolgono le abitazioni di edilizia popolare della zona di Tortaia. Questa situazione ha causato disagi significativi, lasciando le famiglie senza riscaldamento e acqua corrente. La problematica, ancora in fase di risoluzione, evidenzia le difficoltà quotidiane di chi vive in queste aree e la necessità di interventi tempestivi.

Oltre 24 ore senza acqua. Con caldaie spente e termosifoni gelidi. Un disagio - in via di risoluzione in queste ore - che si sarebbe verificato dalle prime ore del 19 gennaio a questa mattina nella zona di Tortaia dove tre palazzine di edilizia popolare sarebbero rimaste con i rubinetti asciutti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Quasi 24 ore senz'acqua, oggi scuole chiuse: cittadini e commercianti esasperatiOggi, nella provincia di Latina, cittadini e commercianti affrontano quasi 24 ore senza acqua a causa della sospensione operata da Acqualatina dalle 2 di questa mattina in sei comuni.

Pioggia intensa sul Piacentino, 24 ore di allerta per innalzamenti dei corsi d'acqua su tutta la provinciaUna forte ondata di pioggia intensa ha colpito il Piacentino, portando a scattare un'allerta meteo di 24 ore su tutta la provincia.

