Pioggia intensa sul Piacentino 24 ore di allerta per innalzamenti dei corsi d’acqua su tutta la provincia
Una forte ondata di pioggia intensa ha colpito il Piacentino, portando a scattare un’allerta meteo di 24 ore su tutta la provincia. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un avviso di criticità valido dalla mezzanotte del 16 dicembre alla mezzanotte del 17 dicembre, per monitorare possibili innalzamenti dei corsi d’acqua.
Maltempo a Piacenza e provincia
