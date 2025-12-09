Quasi 24 ore senz' acqua oggi scuole chiuse | cittadini e commercianti esasperati

Latinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nella provincia di Latina, cittadini e commercianti affrontano quasi 24 ore senza acqua a causa della sospensione operata da Acqualatina dalle 2 di questa mattina in sei comuni. La situazione ha portato alla chiusura delle scuole e a notevoli disagi, suscitando crescente esasperazione tra residenti e attività commerciali locali.

Dalle 2 di questa mattina, 9 dicembre, Acqualatina ha chiuso i rubinetti di sei comuni della provincia pontina. Questa volta raggiungendo il limite di quasi 24 ore senz'acqua e superando di gran lunga la soglia di sopportazione dei cittadini. L'interruzione idrica programmata, come comunicato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

