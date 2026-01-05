Ecco la squadra italiana di short track convocata per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Le gare si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio, con la cerimonia di apertura prevista per il 6 e le prime medaglie assegnate il 7. Di seguito i nomi degli atleti italiani scelti per rappresentare il paese in questa importante competizione invernale.

Da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, anche se la Cerimonia d’Apertura si terrà venerdì 6, e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena, invece, domenica 22. Nei 19 giorni di gare verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione, inoltre, farà il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. I quattro portabandiera dell’Italia sono stati selezionati dal CONI con equilibrio di genere e di federazioni d’appartenenza (FISI e FISG): la scelta è andata su Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell’Italia. Già definita la squadra di short track

Leggi anche: Short track, i convocati dell’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026

Leggi anche: I primi convocati dell’Italia per Milano Cortina 2026: i selezionati dello short track, Fontana e Sighel i fari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milano-Cortina 2026, il calendario completo; -35 Giorni alle Olimpiadi: I portabandiera di Milano Cortina 2026, simbolo dei valori; Cerimonie per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: cambia la viabilità in centro a Verona; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: stabilite le sedi dei campi base di Protezione civile in provincia di Sondrio.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, calendario gare: date e orari - Ma si andrà in pista qualche giorno prima, con la cerimonia di chiusura prevista subito ... sport.sky.it