Olimpiadi Milano-Cortina l' allenatore della Igor Lorenzo Bernardi tra i tedofori dei Giochi invernali 2026

Ci sarà anche un po' di Igor Volley alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.Il tecnico azzurro Lorenzo Bernardi sarà uno dei tedofori che accompagnerà la fiaccola olimpica, il prossimo 15 gennaio, a meno di un mese dall'inizio del grande evento olimpico, fissato per il 6 febbraio. Dopo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: quel dettaglio del logo che fa discutere Un segno grafico può essere solo stile… oppure comunicare molto di più. Il nuovo simbolo dei Giochi sta accendendo il dibattito: davvero richiama il nome di Luca Zaia? L’analisi complet - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina, libro e mostra su Olimpiadi raccontate a bambini. Esposizione apre il 5 dicembre a Cortina, volume esce 15 gennaio #ANSA Vai su X

Olimpiadi Milano-Cortina, l'allenatore della Igor Lorenzo Bernardi tra i tedofori dei Giochi invernali 2026 - Il tecnico azzurro Lorenzo Bernardi sarà uno dei tedofori che accompagnerà la fiaccola olimpica, il prossimo 15 ... Riporta novaratoday.it

Martina Rabbolini porterà la fiaccola delle Olimpiadi Milano-Cortina, l’atleta del Team Legnano Nuoto illumina l’Italia - Non è ancora stato ufficializzato esattamente dove e quando porterà la fiamma, ma la campionessa paralimpica ha dichiarato di essere consapevole della responsabilità e dell’onore che questo incarico c ... Come scrive legnanonews.com

Edoardo Casalone sarà tedoforo di Milano-Cortina 2026 - Edoardo Casalone sarà uno dei tedofori dell’Olimpiade Milano- Segnala ilpiccolo.net