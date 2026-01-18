Bolmaro trascina l' Olimpia | gli highlights della vittoria contro Tortona

L'Olimpia Milano si aggiudica una vittoria importante contro Tortona, con il punteggio di 78-87, e si porta in testa alla classifica del campionato LBA. In attesa delle sfide tra Virtus Bologna e Brescia, la squadra dimostra solidità e determinazione, con Bolmaro protagonista. Un risultato che conferma la posizione di leadership e prepara il terreno per le prossime partite del torneo.

In attesa di Virtus Bologna e Brescia, l'Olimpia si prende la testa della classifica in Lba grazie alla vittoria 78-87 contro Tortona. Milano trascinata da un Leandro Bolmaro da 19 punti.

