Bolmaro trascina l' Olimpia | gli highlights della vittoria contro Tortona

Da gazzetta.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Olimpia Milano si aggiudica una vittoria importante contro Tortona, con il punteggio di 78-87, e si porta in testa alla classifica del campionato LBA. In attesa delle sfide tra Virtus Bologna e Brescia, la squadra dimostra solidità e determinazione, con Bolmaro protagonista. Un risultato che conferma la posizione di leadership e prepara il terreno per le prossime partite del torneo.

In attesa di Virtus Bologna e Brescia, l'Olimpia si prende la testa della classifica in Lba grazie alla vittoria 78-87 contro Tortona. Milano trascinata da un Leandro Bolmaro da 19 punti. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bolmaro trascina l'Olimpia: gli highlights della vittoria contro Tortona

