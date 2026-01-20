Oggiono precipitata nella scarpata con il furgone | pauroso volo di 10 metri

A Oggiono, il 20 gennaio 2026, un incidente ha coinvolto un furgone che, dopo aver sbandato e colpito un guard rail, è uscito di strada e precipitato in una scarpata di circa 10 metri. L’incidente ha causato preoccupazione tra i residenti e interventi delle forze dell’ordine sul luogo. La dinamica e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di accertamento.

Oggiono (Lecco), 20 gennaio 2026 – La sbandata, l'impatto contro il guard rail che non ha retto all'urto, l'uscita di strada e il volo nella scarpata con il furgone. Al volante del mezzo, un ragazzo di 25 anni, che è sopravvissuto all'incidente. Lincidente. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi a Oggiono, lungo la Sp 60. Un 25enne al volante di un furgone Vw ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, dopo aver divelto la barriera in metallo. E' precipitato nella scarpata sottostante, in mezzo al bosco, un salto di almeno una decina di metri. Gli alberi hanno impedito che precipitasse ancora più in basso e attutito e frenato in parte la caduta.

