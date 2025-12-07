volo nella scarpata per 30 metri due morti in provincia di udine

(Adnkronos) – Tragedia oggi in provincia di Udine, dove due persone sono morte dopo essere precipitate lungo una scarpata per circa trenta metri nella zona di Enemonzo. L’allarme al soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia è arrivato intorno alle ore 14. A quanto si apprende le vittime sarebbero un uomo e una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

