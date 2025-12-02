Sono stato in coda per ore all’alba con il gelo per avere una delle borse omaggio del Black Friday Dicevano che il valore minimo era di 100 euro ma ecco cosa c’era davvero dentro | lo sfogo del tiktoker è virale

“Se questo gesto era volto a ricostruire la fiducia, non è riuscito”. Il TikToker Sebastian Regium non ha usato giri di parole per attaccare l’azienda statunitense Target. Lo scorso venerdì 28 novembre il mondo ha celebrato il Black Friday. In vista della giornata di sconti e acquisti frenetici, la catena di grandi magazzini americani ha ingolosito i suoi clienti. Target, infatti, ha reso noto che i primi 100 clienti in fila prima dell’apertura del negozio avrebbero ricevuto una “borsa in omaggio ricca di gadget”. Di queste 100 borse, 10 avrebbero contenuto premi extra dal valore minimo di 99 dollari, tra cui frullatori, asciugacapelli e cuffie Bluetooth. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato in coda per ore all’alba con il gelo per avere una delle borse omaggio del Black Friday. Dicevano che il valore minimo era di 100 euro, ma ecco cosa c’era davvero dentro”: lo sfogo del tiktoker è virale

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi a Bruxelles sono stato nominato relatore del pacchetto europeo sulla mobilità sostenibile. Un incarico strategico che mi permetterà di portare la voce dei territori nel futuro dei trasporti: ferrovie, automotive, trasporto navale e aereo. L’Abruzzo è un ese - facebook.com Vai su Facebook

Pio Esposito: "Il paragone con Vieri? Sono onorato, però i paragoni li lascio fare ad altri perché io penso solo ad impegnarmi. La Nazionale è il sogno di ogni bambino ed è stato un sogno incredibile. Quando penso a a quella maglia mi viene la pelle d'oca e n Vai su X

Ore in coda per il tampone Aulla, traffico paralizzato - La protesta impazza sui social La prenotazione per il tampone era alle ... Riporta lanazione.it

Bergamo, l'ex medico in coda per ore al Pronto soccorso del Papa Giovanni. La risposta dell'ospedale: «Afflusso eccezionale, nessun paziente è stato scavalcato» - Il disagio, conclusosi con la rinuncia alla visita dal parte dell'ex medico ottantenne, era stato raccontato dalla figlia in una lettera ... Come scrive bergamo.corriere.it

In coda per ore allo sportello di Ventimiglia: “Rivieracqua, una vergogna” - Ci sono persone che si sono già messe in coda più volte e non sono riuscite a parlare con qualcuno». Come scrive ilsecoloxix.it

Sei ore in coda, in centinaia per la regina delle cover: è arrivata New Martina ai Gigli, fan in delirio - Il negozio della nota influencer (oltre 10 milioni di follower su TikTok) ha ufficialmente aperto nel centro commerciale a Campi Bisenzio. Segnala msn.com