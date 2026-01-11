Leonardo Bove ricoverato a Zurigo ondata di solidarietà | Caterina Balivo dona 2.000 euro E uno chef offre vitto e alloggio ai genitori

A Zurigo, Leonardo Bove è ricoverato in condizioni critiche dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. In breve tempo, si è sviluppata una forte solidarietà: donazioni, come quella di Caterina Balivo, e offerte di aiuto pratico, come quella di uno chef. La raccolta fondi promossa dai colleghi di Gabriele Bove ha già superato i 50.000 euro, per sostenere il padre di Leonardo nelle cure e nel supporto al figlio.

Milano, 11 gennaio 2026 – Un’ondata di solidarietà straordinaria, una mobilitazione commovente. In neanche 24 ore, ha già raccolto oltre 50mila euro la raccolta fondi promossa dai colleghi di Gabriele Bove per permettere al padre di Leonardo, 16enne milanese tra i feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana, di stare accanto al figlio all’ ospedale di Zurigo dove è ricoverato. Le società sportive. E sono attive parallelamente altre due raccolte fondi, una sempre a favore di Leonardo Bove e l’altra per il compagno di classe Kean Kaizer Talingdan, anche lui tra gli ustionati del Constellation ma rientrato in patria e ricoverato al Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Leonardo Bove ricoverato a Zurigo, ondata di solidarietà: Caterina Balivo dona 2.000 euro. E uno chef offre vitto e alloggio ai genitori Leggi anche: Crans-Montana, gara di solidarietà per Leonardo Bove ricoverato a Zurigo: cinema e calcio mobilitati per i genitori Leggi anche: Leonardo Bove ricoverato a Zurigo, raccolta fondi per aiutare il papà: “Resti vicino a lui senza l’ansia di tornare al lavoro" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Leonardo Bove ricoverato a Zurigo, raccolta fondi per aiutare il papà: “Resti vicino a lui senza l’ansia di tornare al lavoro; Attesa e speranza per Leonardo Bove, il giovane calciatore del Virgilio di Milano ferito a Crans; Identificato grazie al dna Kean, il 16enne milanese ricoverato in coma a Zurigo dopo Crans Montana. Attesa la conferma anche per l'amico Leonardo; Leonardo Bove, chi è il giovane bomber ricoverato a Sion: “È grave ma vivo, non può essere trasferito”. Leonardo Bove ricoverato a Zurigo, raccolta fondi per aiutare il papà: “Resti vicino a lui senza l’ansia di tornare al lavoro" - La solidarietà dei colleghi di Gabriele, lavoratore precario nel mondo del cinema: “Il ragazzo a Crans- msn.com

Anche il mondo del calcio scende in campo per sostenere i feriti della tragedia di Crans-Montana, in particolare Leonardo Bove e Kean Talingdan, entrambi sedicenni, compagni di classe al liceo Virgilio di Milano e giocatori di calcio. Le loro società sportiv - facebook.com facebook

Anche il mondo del calcio scende in campo per sostenere i feriti della tragedia di #CransMontana, in particolare Leonardo Bove e Kean Talingdan, entrambi sedicenni, compagni di classe al liceo Virgilio di Milano e giocatori di calcio. Le loro società sporti x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.