Crans-Montana il sindaco Sala | Anche a Milano locali notturni nei seminterrati servono controlli

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato l'importanza di intensificare i controlli nei locali notturni, anche in quelli situati nei seminterrati, in seguito alla tragedia di Capodanno. In un'intervista, ha evidenziato la necessità di garantire il rispetto delle norme di sicurezza per prevenire incidenti e tutelare la salute pubblica. La richiesta si inserisce in un più ampio impegno per rafforzare le misure di prevenzione e controllo nel settore.

Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, potrebbe essere rilasciato su cauzione ''tra qualche giorno'' nonostante la convalida dell'arresto disposta oggi dal Tribunale competete. E' lo stesso tribunale che spiega, in una nota, che l - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti x.com

