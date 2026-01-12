Crans-Montana il sindaco Sala | Anche a Milano locali nei seminterrati servono controlli

Il sindaco Sala sottolinea l'importanza di rafforzare i controlli anche a Milano, in particolare nei locali situati nei seminterrati. Riferendosi alla situazione di Crans-Montana, evidenzia come la sicurezza e le misure antincendio siano fondamentali per prevenire rischi e garantire la tutela dei cittadini, invitando a una riflessione sulle pratiche di controllo e prevenzione anche nel nostro contesto urbano.

Milano, 12 gennaio 2026 – “A Crans-Montana le misure di sicurezza e la prevenzione antincendio non sono state all’altezza ma dobbiamo guardare anche ai nostri casi”. Con queste parole il sindaco di Milano Beppe Sala, parlando dei feriti in cura al Niguarda, ha chiesto più controlli sulla sicurezza nei locali notturni del capoluogo lombardo. Il primo cittadino ne ha parlato oggi, lunedì 12 gennaio, a margine della cerimonia in ricordo dell'agente della Polizia Locale Nicolò Savarino, investito mortalmente nel 2012 da un Suv guidato dall'allora minorenne Remi Nikolic. Crans-Montana, il sindaco Sala: “Anche a Milano locali notturni nei seminterrati, servono controlli” Sala ha poi sottolineato: “ Ho chiesto alla Polizia Municipale e ne ho parlato al tavolo della Prefettura di eseguire verifiche immediate anche nei luoghi del divertimento milanese”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

