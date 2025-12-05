Wizz Air collega Fiumicino con il cuore della Transilvania | nuova rotta per Oradea
Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 19 milioni di passeggeri in Italia quest’anno, continua la sua espansione nel paese con un nuovo importante annuncio: il lancio della rotta Roma Fiumicino – Oradea. Una nuova e inedita stazione nel network della compagnia area che rafforza la sua espansione dei collegamenti dalla sua più grande base in Italia. Il nuovo collegamento sarà operato due volte a settimana, ogni Mercoledì e Domenica, con il volo inaugurale previsto per il 28 giugno 2026. I biglietti per la nuova rotta sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’ app ufficiale di WIZZ con tariffe a partire da 19,99 €. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
