Dal Golfo di Napoli a quello di Palma | Wizz Air annuncia la nuova rotta

Wizz Air amplia il proprio network dall’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino, annunciando l’introduzione di una nuova rotta verso Palma di Maiorca. Questa novità offre ai viaggiatori un collegamento diretto e comodo tra le due destinazioni, contribuendo a rafforzare le opportunità di viaggio e turismo tra Italia e Spagna. La nuova tratta si inserisce nell’obiettivo della compagnia di offrire opzioni di viaggio più varie e accessibili.

Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia l'espansione del proprio network dall'Aeroporto Internazionale di Napoli–Capodichino con la nuova rotta verso Palma di Maiorca.

