Nuova Florida incendio contro una villetta | la solidarietà della consigliera Ludovici

A seguito dell’incendio che ha interessato una villetta nella Nuova Florida, la consigliera comunale di Ardea, Edelvais Ludovici, ha espresso solidarietà alla famiglia coinvolta. L’episodio, avvenuto nel quartiere, ha suscitato attenzione e vicinanza da parte delle istituzioni locali, sottolineando l’importanza di supportare chi attraversa momenti difficili. La comunità si impegna a rafforzare il senso di solidarietà e di assistenza reciproca.

Ardea, 20 gennaio 2026 – Dopo l'incendio che ha colpito l'abitazione di un termoidraulico nel quartiere della Nuova Florida, arriva la solidarietà della consigliera comunale di Ardea Edelvais Ludovici. Il messaggio è rivolto all'artigiano Fabrizio Casto, vittima di un gesto definito "vile", con un richiamo diretto a quanto accaduto alla stessa consigliera circa un mese fa, quando ignoti incendiarono la sua auto nel territorio di Ardea. Nel suo intervento, Ludovici esprime vicinanza a Casto e rievoca il clima di sostegno ricevuto in occasione dell'episodio che la vide coinvolta. Nella notte del 20 gennaio 2025, viale Nuova Florida ad Ardea è stato teatro di un incendio davanti al cancello di un'abitazione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.