Scafati presunto atto intimidatorio contro la consigliera | la solidarietà del sindaco
Tensione a Scafati, dove un oggetto è stato lanciato contro una delle finestre della villetta della consigliera comunale Maria Berritto. Fortunatamente nessun ferito. Sul posto, le forze dell’ordine per avviare le indagini.La solidarietà del sindaco Pasquale AlibertiChiediamo che le autorità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
