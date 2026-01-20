Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia settimo giorno

Il settimo giorno della Novena ai Santi Sposi è dedicato a chiedere la protezione e l’unità della famiglia. In questa giornata, rivolgiamo le nostre preghiere affinché i Santi Sposi intercedano per la pace, la serenità e la forza di mantenere legami solidi e duraturi. Un momento di riflessione e speranza per rafforzare i valori familiari e trovare conforto nelle preghiere.

Settimo giorno della Novena ai Santi Sposi: chiediamo oggi una grazia speciale per la protezione e l’unità della nostra famiglia. Il tempo liturgico è scandito dal susseguirsi di appuntamenti di cui la Chiesa fa memoria e ci rende partecipi. Tra questi, la festa dello Sposalizio di Maria e Giuseppe, che viene ricordato il 23 gennaio. Ai Santi Sposi rivolgiamo con fiducia le nostre intenzioni, confidando nella loro potente intercessione presso Dio. Questa festa risale al 1400 ed è nata come espressione della fede del popolo di Dio, che ha visto in questo matrimonio, un evento fondamentale nella storia della Salvezza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, settimo giorno Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giornoOggi prende avvio la Novena ai Santi Sposi, un momento di preghiera dedicato a chiedere protezione e grazia per la propria famiglia. Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, secondo giornoIl secondo giorno della Novena ai Santi Sposi invita a rivolgere una preghiera per la propria famiglia, affidandola alla protezione e alla guida di questi santi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia secondo giorno; Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia terzo giorno. Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giorno - Inizia oggi la Novena ai Santi Sposi a cui chiediamo una grazia per superare ogni crisi e ritrovare la forza nelle fatiche quotidiane. lalucedimaria.it Da oggi fino al 22 gennaio si può pregare la Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe. Essa ci permette di riflettere sul significato vocazionale del matrimonio. È importante che gli sposi acquistino un chiaro senso della dignità della loro vocazione; che sappian - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.