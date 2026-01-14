Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia primo giorno

Oggi prende avvio la Novena ai Santi Sposi, un momento di preghiera dedicato a chiedere protezione e grazia per la propria famiglia. Questa devozione può essere un sostegno nei momenti di difficoltà e un’occasione per rafforzare i legami familiari, affidandosi alla guida e all’intercessione dei Santi Sposi. Un percorso di fede semplice e sincero, aperto a chi desidera trovare conforto e speranza nella preghiera.

Inizia oggi la Novena ai Santi Sposi per chiedere una grazia speciale per il tuo matrimonio e per la tua famiglia, per chiedere il loro aiuto potente per affrontare un momento di crisi, e il loro sostegno nelle fatiche quotidiane. Il tempo liturgico è scandito dal susseguirsi di appuntamenti di cui la Chiesa fa memoria. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giorno Leggi anche: Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, primo giorno Leggi anche: Novena alla Madonna della Medaglia Miracolosa per chiedere una grazia, primo giorno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giorno - Inizia oggi la Novena ai Santi Sposi a cui chiediamo una grazia per superare ogni crisi e ritrovare la forza nelle fatiche quotidiane. lalucedimaria.it

9 Gennaio, II giorno di Novena "Antonio, come se il ricordo dei santi fosse dovuto a divina ispirazione e quella lettura fosse stata fatta proprio per lui, uscì subito dalla chiesa, donò ai vicini i poderi avuti in eredità dai genitori (trecento arure di terreno fertile e be facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.