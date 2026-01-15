Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia secondo giorno

Il secondo giorno della Novena ai Santi Sposi invita a rivolgere una preghiera per la propria famiglia, affidandola alla protezione e alla guida di questi santi. Un momento di riflessione per chiedere forza, serenità e unità nelle relazioni familiari, riconoscendo il valore della fede quotidiana. Un gesto semplice, ma significativo, per rafforzare il legame con i propri cari e avvicinarsi alla protezione divina.

In questo secondo giorno della Novena ai Santi Sposi: affida la tua famiglia a chi ha fatto della quotidianità un capolavoro di fede. Il tempo liturgico è scandito dal susseguirsi di appuntamenti di cui la Chiesa fa memoria e ci rende partecipi. Tra questi, la festa dello Sposalizio di Maria e Giuseppe, che viene ricordato il. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, secondo giorno Leggi anche: Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giorno Leggi anche: Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, secondo giorno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Preghiera del mattino del 15 Gennaio 2026: “Innalzami a Te”; Preghiera della sera 14 Gennaio 2026: “Donami la forza di fare”. Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giorno - Inizia oggi la Novena ai Santi Sposi a cui chiediamo una grazia per superare ogni crisi e ritrovare la forza nelle fatiche quotidiane. lalucedimaria.it

Da oggi fino al 22 gennaio si può pregare la Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe. Essa ci permette di riflettere sul significato vocazionale del matrimonio. È importante che gli sposi acquistino un chiaro senso della dignità della loro vocazione; che sappian facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.