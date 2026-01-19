Dopo diciannove anni, l’Italia e la Corea del Sud rafforzano i propri rapporti diplomatici. Durante l’incontro alla Blue House, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di consolidare i legami tra i due paesi. La visita rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, con un’attenzione particolare alla cooperazione politica ed economica, in un contesto di crescente collaborazione internazionale.

Diciannove anni sono tanti. E la premier Giorgia Meloni, a margine dell’incontro alla Blue House con il presidente sudcoreano Lee Jae-Myung, lo ha fatto notare con un pizzico di amarezza. “Il governo coreano mi ha donato un libro fotografico dell’ospedale della Croce Rossa, con il quale l’I talia fece la sua parte durante la guerra: erano immagini commoventi e quindi voglio ringraziare il popolo coreano per ricordare ancora questo impegno italiano, che racconta anche quanto siano stati lunghi e importanti i nostri solidi rapporti. Questo stride un po’ con l’assenza, da diciannove anni, di un presidente del Consiglio italiano in visita ufficiale in Corea”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia abbraccia la Corea del Sud, 19 anni dopo l’ultima visita di un premier. Meloni: “Rapporti sempre più solidi” (video)

Leggi anche: Corea del Sud, chiesti 15 anni per l'ex premier Han Duck-soo

Corea Sud, ultima tappa Meloni in Asia

La presidente del Consiglio Meloni ha concluso la sua visita in Asia con un arrivo a Seoul, in Corea del Sud, proveniente dal Giappone. All’aeroporto di Seul Air Base è stata accolta da rappresentanti istituzionali italiani e coreani, segnando un momento importante nel dialogo tra i due paesi. Questa tappa chiude un ciclo di incontri volto a rafforzare i rapporti diplomatici e commerciali tra Italia e Corea del Sud.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trentini e Burlò rientrati in Italia. L'abbraccio con le famiglie - Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia dopo più di un anno di prigionia in Venezuela. ilgiornale.it