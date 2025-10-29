Stracci contro l’uomo medio al Teatro Villa Pamphilj

Il Teatro Villa Pamphilj ospita, domenica 2 novembre alle ore 11.30, Stracci contro l’uomo medio, di e con Vittorio Continelli, con la collaborazione alla scrittura di Riccardo Quacquarelli, e la produzione mo-wan teatro.L’appuntamento si inserisce all’interno di PPP Visionario, un importante. 🔗 Leggi su Romatoday.it

