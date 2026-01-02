La Befana torna a Villa Pamphilj con la sua quinta edizione, prevista per il 6 gennaio 2026, dalle 10:30 alle 12:30. L’evento si terrà presso VIVI – Villa Pamphili, offrendo un'occasione di incontro e tradizione per tutta la famiglia. Un momento condiviso per vivere la magia di questa festività in un ambiente naturale e tranquillo.

Arriva la Befana a Villa Pamphilj. La V edizione della manifestazione si svolgerà il 6 gennaio 2026, dalle 10,30 alle 12,30, presso VIVI – Villa Pamphili.Il marchio Food & Lifestyle fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo rinnova l'evento gratuito aperto a bambini e famiglie che vivono il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - La Befana a Villa Pamphilj

Leggi anche: Duplice omicidio Villa Pamphilj, la procura chiede il giudizio immediato per Kaufmann

Leggi anche: Stracci contro l’uomo medio al Teatro Villa Pamphilj

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Arriva la Befana a Villa Pamphili; La Befana a Villa Pamphili, una grande festa per tutti; CAPODARTE 2026 – “Storie all’Improvviso” e “Lo gnomo e la pentola d’oro”; 1 gennaio 2026 a Roma: eventi gratis per famiglie e bambini (Capodarte & Biblioteche).

Villa Pamphilj: il giallo dei cadaveri a Chi l’ha visto/ Cosa sappiamo: caccia a un uomo di carnagione scura - A Chi l'ha visto il giallo dei cadaveri trovati a Villa Pamphilj a Roma: cosa sappiamo e tutte le piste di indagine che stanno seguendo gli inquirenti Questa sera la trasmissione Chi l’ha visto – lo ... ilsussidiario.net

Villa Pamphilj, due giorni prima del ritrovamento dei corpi il presunto killer in una foto è solo con la bimba - A due giorni dal ritrovamento dei corpi di madre e figlia a Villa Pamphilj, il presunto killer è stato fotografo mentre teneva in braccio la piccola, dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine. fanpage.it

Villa Pamphilj, la questura diffonde foto dei tatuaggi sul corpo della donna - La vittima vista da testimoni con un “fagotto” tra le braccia, forse la bimba trovata morta a 100 metri da lei, deceduta forse per ... rainews.it

Pranzo della Befana alla Villa Cosmera - facebook.com facebook