New Balance lancia le 1080v15 | più comfort e durata per i runner

New Balance presenta le 1080v15, scarpe da corsa progettate per offrire un equilibrio tra comfort e durata. Dotate di nuova tecnologia Infinion Foam e un design rinnovato, queste scarpe sono ideali per l'utilizzo quotidiano. La loro struttura garantisce un supporto affidabile durante ogni sessione di corsa, mantenendo alte le prestazioni nel tempo. Un'opzione pensata per chi cerca affidabilità e comfort nelle proprie attività sportive.

Arrivano le New Balance 1080v15: nuova Infinion Foam, design rivisto e comfort costante per la corsa quotidiana. Disponibili dal 15 gennaio 2026. New Balance rinnova uno dei suoi modelli più iconici presentando le Fresh Foam 1080v15, una scarpa pensata per accompagnare i runner nella corsa di tutti i giorni con un livello di comfort più stabile e duraturo. La nuova versione introduce un equilibrio migliorato tra ammortizzazione, reattività e calzata, con l'obiettivo di garantire prestazioni costanti anche dopo molti chilometri. La principale novità è la Infinion Foam, la nuova tecnologia dell'intersuola sviluppata per mantenere nel tempo la stessa sensazione di morbidezza e ritorno di energia.

New Balance lancia (quasi in silenzio) la nuova sneaker low-profile che gli insider stanno già cercando - La silhouette è affilata, quasi appuntita, con vibes anni '70 che strizzano ...

