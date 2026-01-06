Le New Balance Gator Run non sembrano affatto delle New Balance.

Le New Balance Gator Run si distinguono per un design che si discosta dalle tradizionali silhouette del marchio. Nel 2025, New Balance ha continuato a sorprendere, con collaborazioni e modelli innovativi, mantenendo la qualità e l’affidabilità che la caratterizzano. Queste scarpe rappresentano un esempio di come il brand sappia reinventarsi, offrendo soluzioni estetiche e funzionali diverse dal solito senza perdere di vista la sua identità.

New Balance ha avuto un anno davvero, davvero ottimo nel 2025. Dalle collaborazioni hype con nomi come Action Bronson e Salehe Bembury, fino a nuove silhouette riuscitissime come le Allerdale e le RC56, New Balance stava facendo cose molto “da New Balance”. Ma mentre il 2026 è iniziato da pochi giorni, il marchio di Boston ha operato un netto cambio di rotta con le New Balance Gator Run. New Balance Gator Run Black New Balance Archiviata la moda delle sneaker chunky, ora le scarpe si fanno sempre più minimal Da adidas a Prada, ecco perché tutti i brand puntano forte sulle sneaker basse e piatte A un primo sguardo, le Gator Run sembrano un modello che avrebbe potuto debuttare tranquillamente lo scorso anno, nel pieno del trend delle sneaker flat. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

