Wizz Air lancia la Wizz Class | sedile vuoto più spazio e comfort a pagamento

La low cost Wizz Air diventa (quasi) Business. Wizz Air cambia volto. La compagnia aerea ungherese, simbolo dei voli ultra low cost, ha annunciato il lancio di un nuovo servizio premium chiamato “Wizz Class”, una sorta di “Business Light” dedicata ai passeggeri europei che desiderano più comfort senza spendere cifre da prima classe. La rotte selezionate. A partire da dicembre, su alcune rotte selezionate — tra cui Roma, Londra, Budapest, Varsavia e Bucarest — le prime due file degli Airbus A320 e A321 saranno riservate a chi sceglierà la nuova opzione: il posto centrale resterà vuoto, per garantire maggiore spazio e privacy. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Wizz Air lancia la “Wizz Class”: sedile vuoto, più spazio e comfort a pagamento

