Netflix rivede i termini dell’offerta per Warner Bros | sarà interamente in contanti

Netflix ha aggiornato i termini dell’accordo con Warner Bros, optando per un pagamento esclusivamente in contanti. La modifica è stata approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione del gruppo, segnando un cambiamento nelle modalità di collaborazione tra le due aziende.

Netflix ha rivisto i termini dell’operazione su Warner Bros trasformando l’offerta in un pagamento interamente in contanti, una modifica approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione del gruppo media. La proposta valuta ogni azione Warner 27,75 dollari e mantiene invariato il valore complessivo rispetto alla precedente struttura mista di cash e titoli. L’operazione attribuisce a Warner Bros un enterprise value di circa 82,7 miliardi di dollari, debito compreso, mentre il valore dell’offerta è stimato in 72 miliardi. Secondo Netflix, la scelta del cash-only consente di garantire maggiore certezza agli azionisti, eliminando l’esposizione alla volatilità dei mercati finanziari e favorendo un’accelerazione dell’iter autorizzativo, con l’obiettivo di arrivare al completamento entro il 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

