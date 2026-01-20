**Warner Bros | Netflix ' semplifica' offerta acquisizione tutta in contanti**

Netflix ha annunciato una modifica alla sua proposta di acquisizione di Warner Bros., optando per una transazione interamente in contanti. Questa decisione rappresenta un passo importante nel processo di negoziazione tra le due aziende, segnando un cambiamento strategico che potrebbe influenzare il futuro delle rispettive attività nel settore dell'intrattenimento. La variazione dell’offerta sarà oggetto di ulteriori valutazioni e discussioni da parte di entrambe le parti coinvolte.

Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - Netflix ha annunciato una modifica alla sua offerta per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery, 'semplificando' le condizioni dell'operazione, adesso prevista alla stessa cifra ma con un pagamento interamente in contanti per 27,75 dollari per azione. Una mossa evidentemente mirata ad accelerare l'approvazione da parte degli azionisti dell'iconico studio cinematografico. L'accordo rivisto proposto da Netflix – la cui offerta è stata preferita da WBD a una controfferta di Paramount – mira ad accelerare "il processo verso il voto degli azionisti" entro aprile, ha dichiarato il colosso dello streming che evidenzia come in questo modo ci sarà "maggiore certezza sul valore che gli azionisti di WBD riceveranno al closing, eliminando la variabilità basata sul mercato".

