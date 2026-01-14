Netflix prepara una nuova offerta in contanti per Warner Bros Discovery
Netflix sta valutando una proposta in contanti rivolta a Warner Bros. Discovery, nel contesto della sua strategia di espansione nel settore dei contenuti. Questa possibile offerta si inserisce in un quadro di negoziazioni più ampie, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nel mercato dello streaming e delle produzioni audiovisive, in un momento di grande competitività tra le principali piattaforme di intrattenimento.
Netflix potrebbe essere sul punto di giocare una nuova carta nella partita per Warner Bros. Discovery con Paramount. Il gigante dello streaming sta valutando l’idea di rimettere mano all’ accordo da quasi 83 miliardi di dollari, presentando un’offerta di acquisizione interamente in contanti. Lo riporta in anteprima Bloomberg, citando alcune fonti vicine al dossier. Una mossa tramite cui semplificare la struttura dell’operazione, ridurne i rischi esecutivi e rafforzare l’appeal degli azionisti, accorciando se possibile i tempi di chiusura. Obiettivo dell’azienda californiana sarebbe anche quello di mettersi al sicuro dalla concorrenza di Paramount Skydance, che proprio poche ore prima aveva alzato il livello dello scontro portando l’accordo in tribunale e annunciando una proxy fight. 🔗 Leggi su Lettera43.it
