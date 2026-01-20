Il talento di Federica Brignone nel mondo dello sci è riconosciuto a livello internazionale. Il numero 2 al mondo, che ha vissuto esperienze simili, le manda un messaggio di incoraggiamento, sottolineando le differenze tra i due sport e la difficile tenuta fisica richiesta dal sci. Un gesto di supporto che evidenzia la forza mentale e la determinazione necessarie per affrontare gli ostacoli sportivi.

Federica Brignone è tornata alle gare dopo 10 mesi di assenza per infortunio. Lo ha fatto nel gigante di Plan de Corones, pensando alle Olimpiadi più che alla coppa del Mondo. Alla fine della discesa Brignone sprizzava gioia, mentre dall'altra parte del mondo il numero 2 del tennis mondiale, nonché promessa giovanile dello sci azzurro, tifava per lei: “Per fortuna io non sono mai stato fuori così tanto tempo per un infortunio - ha commentato Jannik Sinner, oggi in campo al debutto agli Australian Open -. Lo sci e il tennis sono sport totalmente diversi perché sulle piste se ti fai male durante la stagione, sei fuori tutto l’anno, è davvero pericoloso come sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Quello che fa Brignone è incredibile, quasi nessuno ci riesce. E so quanto ha sofferto..."

