Nerviano un maniaco sull’alzaia del Villoresi | ragazza terrorizzata chiamati i carabinieri

A Nerviano, lungo l’alzaia del Villoresi, si è verificato un episodio che ha coinvolto una ragazza in stato di paura, a causa di un uomo con comportamenti inquietanti. L’intervento dei carabinieri ha permesso di gestire la situazione e di garantire la sicurezza. L’incidente sottolinea l’importanza di una presenza costante di forze dell’ordine nelle zone pubbliche più frequentate.

Nerviano (Milano) – Un episodio scioccante, avvenuto in pieno giorno, che riaccende l’allarme sicurezza lungo una delle aree più frequentate del territorio. Nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio, sulla pista ciclabile dell’alzaia del canale Villoresi, tra Villanova e Nerviano, una ragazza si è trovata davanti a una scena inquietante: un uomo si è spogliato e ha iniziato a compiere atti osceni davanti a lei. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio, in un tratto molto utilizzato da cittadini, famiglie e sportivi. La giovane stava camminando in direzione nord quando, poco prima del ponte sulla strada provinciale 109, ha notato dall’altra parte dell’alzaia un uomo che si toccava nelle parti intime, senza alcun pudore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

