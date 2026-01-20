Maniaco si masturba davanti a una ragazza che passeggia

Un uomo si è spogliato e ha iniziato a masturbarsi pubblicamente davanti a una ragazza che stava passeggiando sulla pista ciclabile, in pieno giorno. L’episodio si è verificato in un’area frequentata, suscitando preoccupazione e sdegno tra i presenti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

