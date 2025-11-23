Timoria – Viaggio senza vento a fumetti – Omar Pedrini ai Magazzini Generali di Milano – 18 novembre 2025 FOTO
Ci ho messo un po’ a prendere in mano la penna e a scrivere questo pezzo. e va bene anche ad accendere il computer. Adesso è un caotico sabato pomeriggio e sono seduto in un altrettanto caotico bar del centro di Milano. È l’unico momento libero che sono riuscito a ritagliare, ma il rumore intorno non mi impedisce di tornare, con la mente e con il cuore, a martedì scorso, il 18 novembre, quando Omar Pedrini è tornato ai Magazzini Generali di Milano per il “ TIMORIA – Viaggio senza vento a fumetti ” Release Party. Indice. Timoria – Viaggio senza vento a fumetti (18 novembre 2025). Omar Pedrini ai Magazzini Generali di Milano – Scaletta della serata:. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri sera Omar Pedrini e tanti ospiti hanno incendiato il palco dei MAGAZZINI GENERALI con un concerto dedicato al leggendario "Viaggio Senza Vento" dei Timoria. Tutte le nostre foto nella gallery nei commenti. #OmarPedrini #Timoria #ViaggioSenzaVento - facebook.com Vai su Facebook
Omar Pedrini rilegge i Timoria in un album live - Uscirà il 31 ottobre “Viaggio senza vento – Live in Lucca”, nuovo album dal vivo di Omar Pedrini registrato durante il concerto del 30 ottobre 2024 a Lucca Comics & Games. Scrive rockol.it
In viaggio con Zio Rock. Dai Timoria ai giorni nostri. La rotta di Omar Pedrini - Al Festival Tittoni di Desio il live del cantautore bresciano con la sua band. Come scrive ilgiorno.it