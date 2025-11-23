Ci ho messo un po’ a prendere in mano la penna e a scrivere questo pezzo. e va bene anche ad accendere il computer. Adesso è un caotico sabato pomeriggio e sono seduto in un altrettanto caotico bar del centro di Milano. È l’unico momento libero che sono riuscito a ritagliare, ma il rumore intorno non mi impedisce di tornare, con la mente e con il cuore, a martedì scorso, il 18 novembre, quando Omar Pedrini è tornato ai Magazzini Generali di Milano per il “ TIMORIA – Viaggio senza vento a fumetti ” Release Party. Indice. Timoria – Viaggio senza vento a fumetti (18 novembre 2025). Omar Pedrini ai Magazzini Generali di Milano – Scaletta della serata:. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Timoria – Viaggio senza vento a fumetti” – Omar Pedrini ai Magazzini Generali di Milano – 18 novembre 2025 (FOTO)