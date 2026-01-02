NBA i risultati della notte 2 gennaio | Kawhi Leonard ne fa 45 e trascina i Clippers vittorie per Heat e Celtics

Nella notte del 2 gennaio, la regular season NBA 2025-2026 ha visto diverse partite, tra cui la prestazione di Kawhi Leonard con 45 punti che ha guidato i Clippers alla vittoria. Sono inoltre arrivati successi per Heat e Celtics. Ecco un riepilogo dei risultati principali di questa intensa serata di basket statunitense.

Altra grande notte quella completata da poche ore in NBA, con cinque partite andate in scena per la regular season 2025-2026 che procede spedita anche in questo nuovo anno: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States. Colpo esterno degli Houston Rockets (21-10) contro i Brooklyn Nets (10-21) per 96-120 con la doppia doppia di Kevin Durant (22 punti e 11 rimbalzi) e 23 punti di Amen Thompson – 21 punti di Cal Thomas per i Nets entrando a partita in corso. Fanno saltare il fattore campo anche i Miami Heat (19-15) che espugnano Detroit battendo i Pistons (25-9) col punteggio di 112–118: Norman Powell trascina i suoi con 36 punti, al pari di Bam Adebayo (15 punti e 14 rimbalzi) e Andrew Wiggins – 5 punti in 6’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio, con Cade Cunningham che sfiora la tripla doppia (31 punti, 8 rimbalzi e 11 assist) ma non basta ad evitare il ko casalingo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (2 gennaio): Kawhi Leonard ne fa 45 e trascina i Clippers, vittorie per Heat e Celtics Leggi anche: NBA, i risultati della notte (1° novembre): tempo di NBA Cup, Leonard fa gioire i Clippers, Doncic dice 44 e trascina i Lakers Leggi anche: NBA, i risultati della notte (29 dicembre): Kawhi Leonard vola, i Clippers pure. Scottie Barnes nella storia dei Raptors La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Detroit travolge i Lakers, Boston passa a Utah; NBA, i risultati della notte (2 gennaio): Kawhi Leonard ne fa 45 e trascina i Clippers, vittorie per Heat e Celtics; Nella notte brilla Niederhäuser, career-high in NBA da 16 punti; Gigantesco Kawhi: 55 punti, i Clippers travolgono Detroit. Rimonta Toronto contro i Warriors. NBA, risultati della notte: rivincita Spurs sui Knicks, Denver vince senza Jokic - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: rivincita Spurs sui Knicks, Denver vince senza Jokic ... sport.sky.it

NBA, i risultati della notte (31 dicembre): Detroit torna a vincere coi Lakers, per i Clippers quinto successo consecutivo - Vigilia di Capodanno che ha visto in campo otto squadre dell’Nba e, in particolare, doppio impegno per le franchigie di Los Angeles. oasport.it

NBA, i risultati della notte: Detroit travolge i Lakers, vittorie per Celtics e Clippers - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: Detroit travolge i Lakers, vittorie per Celtics e Clippers ... sport.sky.it

#NBA, risultati della notte: rivincita #Spurs sui #Knicks, #Denver vince senza #jokic #SkyBasket x.com

La soluzione del giallo potrebbe arrivare ben prima dei risultati dell’autopsia, non ancora fissata. Ma dall’identificazione delle due sagome che le telecamere di sorveglianza del palazzo mostrano entrare nel cortile a notte fonda. Un uomo e una donna che si - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.