NBA i risultati della notte 20 dicembre | Thunder ko a Minnesota Wembanyama decisivo per gli Spurs e sconfitti gli Heat di Fontecchio

Altra grande notte quella completata da poche ore per la NBA, con cinque partite andate in scena per la regular season 2025-2026 dove non sono mancate le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap con risultati e migliori marcatori. I Boston Celtics (16-11) rispettano il fattore campo contro i Miami Heat (15-13) per 129-116, grazie soprattutto ad un ultimo quarto da 37-27 di parziale interno che ha di fatto piegato la resistenza degli Heat senza concedere diritto di replica: Derrick White piazza ben 33 punti, con la tripla doppia sfiorata da Jaylen Brown con 30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist – 24 punti e 14 rimbalzi di Kel’el Ware non bastano agli Heat ad evitare il ko al pari di 16 punti e 10 rimbalzi di Bam Adebayo, con 12 punti in 30’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio entrato dalla panchina. 🔗 Leggi su Oasport.it

