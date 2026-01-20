Napoli su En Nesyri il Fenerbahce vuole liberarsene! Spunta il retroscena
Il Napoli mantiene interesse per En Nesyri, attaccante del Fenerbahce, seguito da settimane dall’area scouting. La società partenopea valuta le possibilità di un trasferimento, mentre il club turco sembra disposto a cederlo. Questo retroscena fa emergere un possibile aggiornamento sulla situazione contrattuale e sulle future strategie di mercato del club azzurro.
Il Napoli continua a seguire En Nesyri, giocatore del Fenerbahce sul quale c’è l’occhio attento di Giovanni Manna ormai da diverse settimane. Il club azzurri sta puntando su di lui per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma c’è un retroscena che riguarda proprio la posizione del ragazzo e della squadra turca. Napoli-En Nesiry, il Fenerbahce vuole liberarsene: i motivo. Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della situazione attraverso il suo canale YouTube: “Il piano alternativo a Mateta per la Juventus porta a En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce, attaccante che ha perso la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Calciomercato Napoli, contatti con il Fenerbahçe per En-NesyriSul fronte del calciomercato, si intensificano le trattative tra Napoli e Fenerbahçe per il trasferimento di Youssef En-Nesyri.
Il Napoli ha chiesto al Fenerbahce En-Nesyri in prestitoIl Napoli ha manifestato interesse per Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, chiedendo informazioni per un possibile prestito.
Argomenti discussi: Il Napoli ha chiesto En-Nesyri al Fenerbahçe: perché vuole un altro attaccante e cosa succede con Lucca e Ferguson; Napoli, nuova idea per l'attacco: En-Nesyri del Fenerbahce; En-Nesyri nel mirino del Napoli. Se esce uno tra Lucca e Lang...; Calciomercato: Napoli, idea En-Nesyri. La Juve vuole subito Mingueza.
Juve-Napoli, sprint per En-Nesyri e Maldini: l'Inter beffata da Mlacic prende Jakirovic, Roma guaio Hermoso - Mercato, Juventus e Napoli a duello per En-Nesyri e Maldini. Inter, Mlacic non arriva più: al suo posto Jakirovic. Si ferma Hermoso, la Roma va su Dragusin. sport.virgilio.it
En-Nesyri al Fenerbahce guadagna 8 milioni netti, il club turco lo sta proponendo un po’ a tutti - En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahçe, è sul mercato per motivi economici a causa del suo alto ingaggio. Juventus, Napoli e altri club europei stanno valutando offerte, mentre il giocatore c ... ilnapolista.it
En-Nesyri preferirebbe la Juve, secondo Sky. Il Napoli può vedersi soffiare dai bianconeri sia il centravanti sia l'esterno - facebook.com facebook
#Juventus pronta all'accelerata per cercare di chiudere Youssef En-Nesyri del #Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo resiste il #Napoli che sta però valutando anche altre soluzioni x.com
