Il Napoli ha chiesto al Fenerbahce En-Nesyri in prestito
Il Napoli ha manifestato interesse per Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, chiedendo informazioni per un possibile prestito. L’attaccante marocchino, ex Siviglia, potrebbe rappresentare un’opzione nel reparto offensivo del club partenopeo. La trattativa, ancora in fase preliminare, richiederà ulteriori valutazioni prima di eventuali sviluppi.
Il Napoli pare abbia chiesto informazioni su Youssef En Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce, ex Siviglia, per un prestito. Ma per avere il giocatore, gli azzurri dovranno cedere uno tra Lorenzo Lucca e Noa Lang. Napoli sull’attaccante marocchino En-Nesyri. Come riportato da Gianluca Di Marzio: Il Napoli ha chiesto informazioni per En-Nesyri: il Fenerbahce apre al prestito, ma deve prima partire uno tra Lucca – che interessa al Besiktas – e Lang. Il @sscnapoli ha chiesto informazioni per En-Nesyri: il @Fenerbahce apre al prestito, ma deve prima partire uno tra Lucca – che interessa al @Besiktas – e Lang. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
