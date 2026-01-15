Calciomercato Napoli contatti con il Fenerbahçe per En-Nesyri

Sul fronte del calciomercato, si intensificano le trattative tra Napoli e Fenerbahçe per il trasferimento di Youssef En-Nesyri. Fonti vicine alle società confermano i contatti in corso, segnalando un interesse concreto per l’attaccante marocchino. Al momento, nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma la trattativa sembra essere in una fase avanzata. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

Arrivano conferme sul possibile asse Napoli–Turchia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro ha avviato contatti concreti con il Fenerbahçe per Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino classe 1997. Dopo le indiscrezioni emerse dalla stampa turca, l'interesse del Napoli trova ora riscontro anche nelle parole di Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky. En-Nesyri, attualmente in forza al Fenerbahçe, è un centravanti di struttura — oltre 1 metro e 90 — con un passato importante al Siviglia, dove ha conquistato due Europa League.

